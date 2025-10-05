Carambol lângă Poarta Sălajului. O femeie a ajuns la spital

Conducătorul unui autoturism, un tânăr de 20 de ani, din comuna Alma, județul Sibiu, în timp conducea autoturismul lângă Poarta Sălajului, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism din fața sa, la volanul căruia se afla o femeie de 55 de ani, din municipiul Zalău. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie de 47 de ani, din comuna Hida, care, la rândul său, a fost proiectat într-un alt autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara.

În urma evenimentului, care a avut loc sâmbătă, conducătoarea auto de 55 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei patru conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

M. S.