Lanțul de benzinării Socar se extinde în Sălaj

Compania azeră SOCAR Petroleum S.A. continuă să se extindă la nivel național și ajunge pe piața locală din Sălaj, prin inaugurarea a noi stații de carburanți în Ardeal. Prima dintre acestea a fost deja deschisă la Zalău, pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A, iar o alta se află în pregătiri la Șimleu Silvaniei.

SOCAR a intrat pe piața din România în 2011 și este considerat unul dintre jucătorii importanți din sectorul distribuției de carburanți. În prezent, compania deține 81 de stații și francize la nivel național și operează patru depozite în Teiuș, Onești, Constanța și Ploiești.

Până în prezent, toate stațiile din România generează aproximativ 800 de locuri de muncă.