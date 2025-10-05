O nouă alertă alimentară în județ

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunță retragerea de la vânzare și rechemarea în magazine a mai multor loturi de semințe de mac produse de Orlandos Import Export 2001 SRL. Decizia a fost luată în urma pentru depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu.

Măsura vizează produsul Orlandos Maestro – Semințe de mac, 100 de grame, pentru următoarele loturi:

L0605257 – data expirare 31.05.2026,

L2904257 – data expirare 30.04.2026,

L1305257 – data expirare 31.05.2026.

Produsele vizate au fost deja retrase de pe rafturile lanțului Kaufland România, inclusiv de pe cele ale magazinelor din Zalău.

Autoritățile le recomandă persoanelor care dețin produsul să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl readucă în magazine. Contravaloarea produsului va fi returnată integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.