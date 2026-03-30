Câștigătorii Festivalului-concurs „Mândru Cântec Sălăjean”

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, cu sprijinul Clubului Rotary Zalău, a organizat, în 27 și în 29 martie 2026, în Sala „Porolissum” a instituției, ediția a XVII-a a Festivalului-concurs județean „Mândru Cântec Sălăjean”.

Scopul concursului este de a descoperi și promova tinere talente, punerea în valoare a cântecului popular autentic și introducerea lui în circuitul de valori spirituale, prezentarea nealterată a frumuseții costumului popular din zonele folclorice din județul nostru.

Festivalul-concurs a început vineri, 27 martie, cu secțiunile dedicate preșcolarilor și elevilor din clasele I-IV. Juriul, format din Ciprian Bolojan, Camelia Cherecheș și Florin Zaha, a decis acordarea următoarelor premii, mențiuni și premii speciale:

Secțiunea Preșcolari și grupe pregătitoare:

Premiul I – Culcear Cezara (Zalău);

Premiul al II-lea – Gorgan Maya-Anastasia (Zalău);

Premiul al III-lea – Groza Sara-Maria (Zalău);

Mențiuni – Rus Ariana (Bocșa), Ionuțaș Iasmina-Giorgiana (Crișeni).

Secțiunea clasele I – IV:

Premiul I – Vlaicu Luca-Dan (Zalău);

Premiul al II-lea – Dîngă Daria-Maria (Jibou);

Premiul al III-lea – Hendea Vivien (Badon);

Mențiuni – Bălănean Patrick-Dragoș (Surduc), Gale Maria (Zalău), Marian Dalia (Gâlgău Almașului), Bertean Filip (Zalău).

Premii speciale ale juriului – Bărnuțiu Raisa-Rozalia (Bocșa) și Maxim Sara (Zalău)

Duminică s-au desfășurat secțiunile dedicate soliștilor vocali și instrumentiști, clasele V-VIII și IX-XII. Juriul, format din Eugen Pînzar, Pavel Păușan și Covaci Tiberiu, a decis acordarea următoarelor premii și mențiuni:

Soliști vocali clasele V-VIII

Premiul I – Bălănean Irina (Hereclean);

Premiul al II-lea – Ghiulai Selena (Cizer);

Premiul al III-lea – Maxim Alessia (Sîg);

Mențiuni – Deac Geanina – Oana (Sălățig), Mureșan Andrea – Elena (Zalău), Criste Ștefan-Bogdan (Zalău).

Soliști vocali clasele IX-XII

Premiul I – Vid Larisa-Denisa (Gâlgău Almașului);

Premiul al II-lea – Tronaru Daria (Cehei);

Premiul al III-lea – Barbur Darius-Marian (Zalău);

Mențiuni – Crișan Larisa (Zalău), Rad-Chiș Alicia-Dumitrița (Șimleu Silvaniei), Bărnuțiu Mirabela-Maria (Bocșa).

Soliști instrumentiști clasele V-VIII

Premiul I – Nemeș Antoniu-Marius (Zalău);

Premiul al II-lea – Baidoc Șerban Rareș Matei (Meseșenii de Sus);

Premiul al III-lea – Ciurte Robert-Cornel (Jibou);

Mențiuni – Rus Antonia-Iuliana (Racâș); Rogozan Vlad-Ioan (Jibou).

Soliști instrumentiști clasele IX-XII

Premiul I – Șerban Paul-Răzvan (Bocșa);

Premiul al II-lea – Bodea Rareș (Valcău de Sus);

Premiul al III-lea – Șanta Casian-Antonio (Șumal);

Mențiune – Bulzan Darian-Gabriel (Drighiu).

Trofeul „Mândru Cântec Sălăjean”, pentru cel mai bun concurent al festivalului – premiu acordat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Clubul Rotary Zalău – a fost acordat Lorenei Ciupe (Zalău).

Felicitări tuturor!