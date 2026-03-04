Volum de catrene și epigrame de Adrian Bumbu la Editura „Caiete Silvane”

La Editura „Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, volumul „Catrene și epigrame pentru pomi… și pentru poame”, de Adrian Bumbu.

„Epigrama e sprintenă, loveşte dur şi pleacă repede. Are cuvinte puţine, dar spune multe. Cu zâmbete, cu ironie elegantă, ne lasă să înţelegem ce vrem noi. În cartea de faţă, Adrian Bumbu priveşte lumea cu ochi ageri, cu o curiozitate firească a omului erudit. O taxează cu umor fin, cu un sarcasm interesant. Evenimentele cotidiene sunt puse într-o lumină puternică, se construieşte un spectacol al spiritului. Autorul a publicat în Observatorul Militar, Scutul Patriei, Magazin Sălăjean, Sălajul Orizont şi Gazeta de Duminică, iar acum şi-a adunat opera într-o carte, care nu denotă doar bună dispoziţie, ci şi o subtilă moralizare a societăţii. Un volum în care ironia nu răneşte, ea luminează. Vă invit să răsfoiţi aceste pagini cu lejeritate şi amuzament, să lăsaţi fiecare epigramă să vă întâmpine cu graţie tăioasă şi umor bine dozat”.

Daniel Mureşan, directorul cotidianului Magazin Sălăjean

„Dragostea de litere am avut-o de mic copil, părinţii mei având deviza: «Ai carte, ai parte». Primele poezii le-am scris la lumina opaiţului, iar în revista Axa a şcolii generale mi-a apărut prima poezie, intitulată Iarna. Cea mai mare bucurie am avut-o când, deşi cadru militar, am reuşit să public poezia Manifest în presa locală. Activând în cadrul Cenaclului literar «Silvania» al Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău, am reuşit să prezint poezii cu tentă patriotică, marele scriitor Teohar Mihadaş subliniind faptul că poezia patriotică trebuie să aibă un loc aparte în literatură, fiind definitorie pentru cei ce simt româneşte. În ceea ce priveşte epigrama, aceasta a fost mult mai bine receptată, cu toate că se consideră a fi o «cenuşăreasă» a poeziei. Pentru activitatea literară depusă în cadrul Cenaclului literar «Silvania», am primit «Diploma de excelenţă», cu ocazia împlinirii a douăzeci şi cinci de ani de activitate a cenaclului, preşedinte fiind ilustrul profesor şi scriitor Iuliu Suciu. În timp, lucrurile s-au sedimentat şi am reuşit să public în cotidianul Magazin Sălăjean, la rubrica «Epigrama Zilei», catrene şi epigrame, colaborarea cu acest colectiv fiind una foarte fructuoasă.” (Adrian Bumbu)

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii,

Format tipărit

E-book/pdf