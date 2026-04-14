15 aprilie ultima zi pentru bonificația de 3% pentru persoanele fizice în cazul impozitului pe venit datorat

AJFP Sălaj reamintește și invită contribuabilii persoane fizice care doresc să beneficieze de bonificația de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, să își achite integral până la 15 aprilie 2026 inclusiv: impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2025.

Bonificaţia se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată şi/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015 se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificaţiei.

Contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, pentru veniturile realizate în anul 2025, fără acordarea bonificaţiei, pot beneficia de aceasta, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, cu respectarea condiţiilor preăzute de lege.

În cazul în care plata impozitului pe venit datorat pentru anul 2025 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a OUG 8/2026 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie 2026 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiei în condiţiile prevăzute de lege. Pentru sumele achitate în plus faţă de impozitul aferent anului 2025 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legală: * OUG nr. 8/2026 din 24 februarie 2026 privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creştereainvestiţiilor productive şi a competitivităţii, precumşi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2026.

M. S.

