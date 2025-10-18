Hoțul din Zalău a fost arestat

Zălăuanul în vârstă de 36 de ani, reținut de polițiști și cercetat pentru furt calificat, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

În 10 octombrie, acesta a jefuit un bărbat pe o stradă stradă din municipiul Zalău, care avea asupra sa o geantă. În aceasta se aflau mai multe documente, dar și suma de 3.000 de lei. Ulterior, în dimineața zilei de joi, 16 octombrie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința acestuia, și a fost reținut. Vineri, acesta a fost trimis în arest preventiv.