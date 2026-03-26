Au vandalizat mai multe mașini

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au identificat marți șapte tineri, din municipiile Zalău și Cluj-Napoca, bănuți de săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că în perioada 14–15 martie aceștia ar fi distrus mai multe caroserii ale unor autoturisme parcate pe un teren situat în apropierea unui restaurant din municipiul Zalău. Totodată, din verificările efectuate până în prezent nu au rezultat indicii care să susțină ipoteza unui act de răzbunare sau a existenței unui conflict anterior.

În cauză, polițiștii Biroului de Investigații Criminale continuă cercetările, în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

M. S.