Mobilizare exemplară pe sectorul de autostradă Poarta Sălajului – Nădășelu

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, sălăjeanul Horațiu Cosma, lucrările pe tronsonul de autostradă Poarta Sălajului – Nădășelu au ajuns la un stadiu mediu de 90%, iar peste 1.000 de muncitori ai celor doi constructori sunt mobilizați pe întregul traseu de 42 de kilometri. Potrivit lui Horațiu, se lucrează simultan pe toate fronturile: se așterne stratul final de uzură în ritm susținut – aproximativ doi kilometri pe zi – se montează parapetul metalic, se finalizează zidurile de sprijin, se execută ancore în dealurile problematice, se intervine pentru remedierea elementelor afectate de alunecările de teren, se amenajează șanțuri și rigole, iar pe zona structurilor continuă lucrările la elevații, montarea grinzilor și armarea plăcilor viaductelor. În paralel, avansează terasamentele și devierea drumului național în zona Mihăiești.

În următoarele luni, sectorul Zimbor – Poarta Sălajului va fi complet finalizat, iar până la finalul anului vom putea circula pe întreaga distanță de la Poarta Sălajului până la Cluj și mai departe spre restul țării.

