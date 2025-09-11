Aproape de comă alcoolică, a provocat un accident spectaculos (VIDEO)

Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalău, miercuri, la ora 23.50. La fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat de 41 de ani, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă, lovind un gard și un stâlp. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un autoturism care se afla staționat în afara părții carosabile, care la rândul său a fost proiectat într-un alt autoturism, fiind creat un efect de domino, cu alte două autovehicule staționate.

Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.97 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care, bărbatul a fost condus la o unitate medială, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În data de 11 septembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut autorul accidentului pentru 24 de ore, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Vineri, acesta va fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru dispunerea altor măsuri preventive.

