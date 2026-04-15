Amplă acțiune de dezinsecție în Zalău

O amplă campanie de dezinsecție va avea loc în municipiul Zalău. Potrivit autorităților locale, Coral Impex va desfășura, timp de două săptămâni, în perioada 15-30 aprilie, tratamente de dezinsecție, seara, pe domeniul public și privat din Zalău.

Acțiunea se va desfășura începând cu ora 20 și până noaptea, în jurul orei 2, în spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, potrivit Primăriei Zalău.

Autoritățile le recomandă zălăuanilor cu afecțiuni cardiace și respiratorii să ia măsuri pentru a nu intra în raza de acțiune a utilajelor care dispersează substanța.

Mai mult, proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maximum 20 de metri de aliniamentul stradal sunt sfătuiți să le țină închise pe întreaga durată a acțiunii, între orele stabilite.

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, respectându-se, însă, prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, ale regulamentului serviciului și ale caietului de sarcini.