Al doilea spărgător de seif, extrădat din Spania

La data de 8 mai, Poliția Română a adus în țară un bărbat de 38 de ani, din județul Hunedoara, urmărit internațional pentru furt calificat. În urma cooperării prin intermediul Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române cu autoritățile spaniole, acesta a fost depistat pe teritoriul Spaniei.

Față de acesta, la data de 27 ianuarie, magistrați din cadrul Judecătoriei Zalău au emis un mandat european de arestare în lipsă. Bărbatul a fost extrădat în România și escortat de polițiști până în județul Sălaj, unde, la data de 9 mai, a fost prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, în vederea confirmării mandatului. Ulterior, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

Acesta este bănuit că la data de 29 noiembrie 2025, împreună cu un alt bărbat (depistat la data de 15 ianuarie) ar fi pătruns prin efracție într-un apartament din municipiul Zalău, unde ar fi spart un seif în care se aflau bijuterii, sume de bani și documente, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 80.000 de euro.

M. S.