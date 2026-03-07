Accident pe Centura Jiboului

Vineri seară, o tânără de 29 de ani, din orașul Jibou, în timp ce conducea un autoturism pe un drum lăturalnic, la ieșirea de pe acesta, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul condus de un bărbat de 35 de ani, din orașul Jibou, intrând în coliziune cu acesta. În urma accidentului rutier, bărbatul a suferit leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

M. S.