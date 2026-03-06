Preţul gazelor rămâne plafonat pentru consumatorii casnici până la 1 aprilie 2027

Guvernul a aprobat astăzi o ordonanţă de urgenţă prin care continuă plafonarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici cu încă un an, până la 1 ianuarie 2027. Preţul va fi acelaşi cu cel din prezent, adică 0,31 lei per kilowatt.

După şedinţa de guvern, premierul Ilie Bolojan a declarat: „Această decizie de a stabili un mecanism prin care preţurile nu vor creşte a fost luată pe baza a trei consideraţii. În primul rând, anul viitor România îşi va dubla capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare, fără şocuri de creştere de preţuri, este în momentul în care piaţa va fi suficientă. Astăzi, două treimi din gazul necesar pentru consum sunt din intern şi o treime din importuri. Al doilea motiv este legat de predictibilitatea economică şi socială. Coborârea ratei inflaţiei este un obiectiv asumat şi orice creştere care vine în zona preţului la energie are un impact important, care are efecte de presiuni inflaţioniste. (…) Al treilea motiv ţine de situaţia din zona Golfului, unde inevitabil, date fiind sincopele din aprovizionarea pieţelor globale cu ţiţei şi gaz, suntem în situaţia în care, chiar dacă nu suntem dependenţi de aprovizionarea din zonă, totuşi, dat fiind faptul că preţurile se formează la nivel global, vor exista în mod inevitabil efecte marginale şi asupra noastră”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că decizia privind continuarea plafonării a fost luată cu acordul tuturor partidelor din coaliţia de guvernare şi a precizat: „Vorbim despre o măsură luată în premieră de o ţară din Uniunea Europeană, de a asigura o măsură tranzitorie pentru un an, prin care, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu şi al liberalizării pieţei de gaze naturale, şi pentru a evita impactul asupra consumatorilor casnici, preţul la consumatorul final va avea un preţ stabil până la 1 aprilie 2027, indiferent de fluctuaţiile internaţionale. În ordonanţa de astăzi a fost stabilit un mecanism economic clar prin care, la nivel de producţie, preţul maximal este de 110 lei pe Megawatt, de la 120 lei cât este acum, la transport 15 lei, la distribuţie 69 lei pe Megawatt şi o marjă de adaos de 15 lei la furnizor. Orice modificare ce poate apărea în piaţă va fi absorbită, pentru ca preţul la gaze naturale plătit de români azi să fie acelaşi timp de un an de zile. Preţul reglementat nu va depăşi 0,31 lei pe kilowatt, care este preţul plătit astăzi. (…) Am demarat o analiză pe piaţa liberă pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România, pe care le vom discuta cu toţi cei implicaţi”.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro