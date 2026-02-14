Accident la Bobota. Un bărbat, transportat la spital

Un accident rutier a avut loc în localitatea Bobota, în jurul după-amiezii de vineri.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, iar din primele verificări s-a stabilit faptul că un tânăr de 18 ani, din localitate, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, la efectuarea manevrei de mers cu spatele, nu a acordat prioritate unui vehicul electric de tip moped, care circula pe drumul național 1F, în localitatea Bobota, pe direcția de deplasare Satu Mare – Zalău, condus de un bărbat de 64 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, bărbatul de 64 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânărul șofer al autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Bărbatul de 64 de ani nu a putut fi testat la fața locului, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice în vederea verificării prezenței alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.