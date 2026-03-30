Accident între Someș Odorhei și Inău

Polițiștii din Jibou au fost sesizați luni, în jurul orei 19.30, cu privire la producerea unui eveniment rutier între localitățile Someș-Odorhei și Inău. La fața locului au constatat că un bărbat de 32 de ani, din Someș Odorhei, nu a adaptat viteza într-o curbă, pierzând controlul asupra direcției, ieșind în afara părții carosabile. Conducătorul a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma evenimentului rutier, atât conducătorul auto, cât și alți doi bărbați, în vârstă de 32, respectiv 35 de ani, din Someș Odorhei și din Baia Mare, care se aflau în autoturism au suferit răni și au fost transportați la spital.

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

M. S.