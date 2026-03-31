Între civilizație și nepăsare

În ultimii ani se remarcă un progres și anumite intenții când vine vorba de colectarea selectivă și reciclare, deși pentru unii poate fi un subiect neimportant, cel puțin pentru moment. În orașe, cum ar fi la Șimleu, au fost montate în cartiere puncte de colectare moderne, cu cartele de acces, pentru depozitarea deșeurilor menajere ale locuitorilor.

Dacă până acum eram obișnuiți să aruncăm sacii la întâmplare în oricare dintre acestea, acum șimleuanii mai au de făcut doar un gest în plus, și anume să folosească tehnologia pentru a menține spațiul public curat. Nimic greu.

Unii respectă și folosesc aceste bunuri așa cum este prevăzut în inițiativă, în timp ce pentru alții regulile sunt mai degrabă o opțiune. Unii își depozitează deșeurile pe lângă containere, de parcă ar fi atât de complicat să mai facă un singur gest de câteva secunde.

Păcat, pentru că în spatele acestor idei stau niște bani și niște principii care valorifică protejarea mediului și, de ce nu, chiar și a angajaților de la salubrizare. Cu atât mai mult, nimeni nu ar trebui să trăiască în mizerie și nimeni nu ar trebui să strângă gunoiul altcuiva aruncat de izbeliște.

Drept dovadă, astfel de gesturi vin și cu o notă de plată. O șimleuancă a ales să nu respecte regulile, iar la scurt timp, camerele de supraveghere au oferit dovada pe baza căreia autoritățile au aplicat sancțiuni. Altfel sună…

Aceasta a fost surprinsă în timp ce își depozita deșeurile în mod necorespunzător în spațiul public, în ciuda faptului că era posesoarea unei cartele de acces la punctul de colectare amenajat în proximitatea locuinței.

Dacă ne trebuie pază și când aruncăm gunoiul, e clar că societatea mai are mult până la un grad minim de conștientizare și respect reciproc.