Pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete, în vizorul polițiștilor sălăjeni

Polițiștii sălăjeni desfășoară săptămâna aceasta acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere. Vizați sunt atât pietonii, dar și cei ce se deplasează cu trotineta sau bicicleta. Zi de zi, oamenii legii vor avea în vedere respectarea regulilor de circulație pe drumurile din județ. Cu atât mai mult, autoritățile își propun să informeze și să responsabilizeze sălăjenii din trafic și vor fi prezenți în teren atât pentru prevenirea accidentelor, creșterea vizibilității forțelor de ordine, dar și pentru a consolida relația cu cetățenii.

Educație rutieră și prevenție

Acțiunea vizează atât controale, dar și activități de educație rutieră și prevenire. Sălăjenii vor avea parte de recomandări utile pentru a evita orice situație periculoasă și pentru a spori siguranța în trafic. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj lansează un set de recomandări atât pentru pietoni, cât și pentru utilizatorii trotinetelor și bicicletelor. Sfaturi pentru pietoni:

Traversați strada doar pe trecerile semnalizate și după o asigurare temeinică;

Respectați culoarea roșie a semaforului și nu vă angajați în traversare în fugă;

Evitați folosirea telefonului mobil sau a căștilor atunci când traversați;

Pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, purtați haine deschise la culoare sau elemente reflectorizante;

Nu circulați pe partea carosabilă, ci pe trotuar sau pe acostament, atunci când acestea există.

Recomandări pentru conducătorii de trotinete și biciclete:

Deplasați-vă pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, pe partea dreaptă a drumurilor unde limita de viteză nu depășește 50 km/h;

Respectați viteza maximă de 25 km/h pentru trotinete și adaptați-vă permanent viteza la condițiile de trafic;

Nu transportați pasageri;

Evitați utilizarea telefonului sau a căștilor în timpul deplasării;

Nu circulați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

Acordați prioritate pietonilor și respectați regulile de circulație ca orice alt vehicul;

Verificați periodic starea tehnică a bicicletei sau trotinetei.