Multiplul campion național la pentatlon militar – Dan Magdaș: „Port România în suflet”

Azi este marcată Ziua Armatei României prin manifestări specifice: demonstrații, parade militare, ceremoniale religioase, depuneri de coroane, expoziții și prin prezentarea tehnicii de luptă. Sălajul are oameni care, de-a lungul carierei militare, s-au remarcat prin rezultatele obținute. Unul dintre ei este Dan Magdaș, recent trecut în rezervă, dar implicat activ în susținea proiectelor de profil. L-am întâlnit lângă Casa Armatei, urma să ajungă Ștafeta INVICTUS. Am stat puțin de vorbă, părea emoționat. „Port România în suflet, în inimă și fiecare ar trebui să facem asta. Ziua Armatei este o sărbătoare pe care trebuie s-o marcăm și s-o purtăm în inimă”, mi-a spus Dan, multiplul campion național la pentatlon militar. Pentatlonul militar este cea mai complexă disciplină aplicativ-militară. Scopul competiţiei, în afară de a verifica nivelul de antrenament al militarului şi de a ierarhiza loturile sportive ale armatei, este şi acela de a selecţiona cei mai buni sportivi care să facă parte din lotul reprezentativ de pentatlon militar al MApN, care participă la competiţiile internaţionale. La rândul său, Florin Dârjan, un alt militar în rezervă, un sălăjean care a promovat simbolurile Armatei și ale României pe cele mai înalte vârfuri muntoase din țara noastră, a declarat că Armata României este un stâlp, unul pe care trebuie să ne bazăm, dar care trebuie respectat. „Pentru mine, Armata a fost o familie, iar România este locul natal al acestei familii”, a precizat Florin.

