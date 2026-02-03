Accident grav la Românași

La data de 3 februarie, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier, la intrare în localitatea Poarta Sălajului. Din primele verificări efectuate s-a stabilit faptul că un tânăr de 29 de ani, din comuna Românași, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător când a intrat pe o stradă adiacentă, fiind lovit de un autoturism condus de un bărbat de 61 de ani, din județul Cluj, care s-ar fi angajat într-o depășire.

În urma impactului, tânărul de 29 de ani a a fost rănit și transportat la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

M. S.