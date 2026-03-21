Profesorii vor avea un portofoliu digital

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică metodologia-cadru privind elaborarea şi gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic, document care stabileşte modul în care va fi construit şi utilizat acest instrument în evaluarea carierei profesorilor. Potrivit ministerului, noul sistem urmăreşte crearea unui cadru unitar pentru evidenţierea activităţii profesionale a cadrelor didactice, printr-un portofoliu care să includă principalele elemente ale activităţii şi evoluţiei în carieră.

• Ce va conţine portofoliul profesional

Documentul propus stabileşte structura şi modul de actualizare a portofoliului profesional, care va include mai multe categorii de informaţii: date personale şi de identificare profesională; activitatea didactică de predare, învăţare şi evaluare;

activităţi complementare procesului de învăţământ; activităţi de management al clasei; evoluţia în cariera didactică;programe de formare şi dezvoltare profesională. Portofoliul va reprezenta, practic, un dosar complet al activităţii profesorului, actualizat periodic pe parcursul carierei.

• Instrument pentru evaluare şi promovare

Conform proiectului, portofoliul profesional va fi utilizat în mai multe situaţii importante din parcursul profesional al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Printre acestea se numără: examenul naţional de definitivare în învăţământ; acordarea gradului didactic II şi gradului didactic I; evaluarea anuală sau parţială a performanţelor profesionale; inspecţiile şcolare; acordarea de gradaţii de merit, distincţii sau premii prevăzute de legislaţie. Astfel, portofoliul ar urma să devină un instrument central în monitorizarea şi evaluarea activităţii profesorilor.

• Introducere graduală din anul şcolar 2027-2028

Ministerul precizează că noua structură a portofoliului profesional va deveni obligatorie începând cu anul şcolar 2027-2028, oferind astfel timp pentru adaptarea sistemului educaţional şi pentru pregătirea cadrelor didactice. Documentul va putea fi realizat şi păstrat în format digital, ceea ce ar putea facilita actualizarea şi accesul la informaţii în timpul evaluărilor sau al inspecţiilor.

Forma finală a metodologiei va fi stabilită după analiza observaţiilor primite în cadrul consultării publice. Ulterior, documentul va fi discutat şi în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului. Autorităţile susţin că introducerea portofoliului profesional urmăreşte creşterea transparenţei şi a coerenţei în evaluarea carierei didactice, precum şi o mai bună evidenţă a activităţilor desfăşurate de profesori în sistemul de educaţie.

