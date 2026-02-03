Tragedie! S-a prăbușit turnul și o parte a bisericii din Cehu Silvaniei

În această seară, turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit peste partea carosabilă, circulația fiind blocată pe ambele sensuri. Se efectuează misiunea de recunoaștere, inclusiv in interiorul bisericii. A fost alertat un echipaj Electrica, sunt cabluri căzute pe partea carosabila. O persoana, un agent de poliție, este rănită ușor la mână, a primit îngrijiri medicale.

Update: A fost balizată zona și s-a interzis accesul, existând în continuare pericol de prăbușire.

Update: Turla bisericii și partea din față este dărâmată, a rezultat o mare cantitate de moloz. Nu sunt informații cum că ar fi victime, dar echipajul canin a început misiunea de căutare Se vor verifica și camerele de supraveghere din zonă, în vederea observării unor eventuale persoane în zonă în momentul prăbușirii. Zona este balizată, instalația electrică din zonă este afectată, strada este fără curent și iluminat public.

Update: referitor la nefericitul eveniment, Claudiu Bîrsan, prefectul județului, ne-a declarat: am fost informat cu promptitudine despre acest eveniment și despre primele măsuri luate. Din fericire nu există victime. La prima vedere, cauza prăbușirii constă în lucrările de reabilitare sau consolidare care se efectuau asupra bisericii reformate, dar în perioada următoare instituțiile abilitate vor lucra la stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

