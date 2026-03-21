Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor online care folosesc abuziv imaginea Bisericii

Patriarhia Română avertizează asupra proliferării fraudelor din mediul online în care este utilizat în mod abuziv numele Biserica Ortodoxă Română, subliniind că instituţia nu practică şi nu încurajează astfel de activităţi („dezlegări”, „vrăjitorii”), considerate incompatibile cu învăţătura creştină. Reacţia vine în contextul apariţiei, pe reţelele de socializare, a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă clerici sau persoane din mediul monahal.

• Conturi false solicită bani pentru practici neortodoxe

Reprezentanţii Patriarhiei semnalează că aceste conturi cer bani în schimbul unor presupuse practici religioase, precum „ghicitorii”, „dezlegări” sau „vrăjitorii”, activităţi pe care Biserica le respinge categoric. „Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conştientizarea fenomenului şi informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităţilor de efectuare a donaţiilor. Biserica Ortodoxă Română nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări”, se arată în comunicat. Instituţia precizează că orice asociere între aceste practici şi viaţa clericală este „falsă şi neavenită”.

• Apel la prudenţă şi verificarea surselor

Patriarhia atrage atenţia că profilurile care folosesc imaginea unor presupuse „maici”, „monahi”, „preoţi” sau „vlădici” pentru a solicita bani trebuie tratate cu maximă prudenţă, în special în lipsa unei identităţi verificabile. Credincioşii sunt îndemnaţi: să evite trimiterea de bani către surse neoficiale; să verifice autenticitatea conturilor şi a paginilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii; să apeleze la canale oficiale atunci când doresc să facă donaţii; să sesizeze autorităţile competente în cazul suspiciunilor de fraudă.

• Donaţiile trebuie realizate transparent

Reprezentanţii Patriarhia Română subliniază că sprijinirea lăcaşurilor de cult şi a persoanelor aflate în nevoie trebuie realizată în mod transparent şi în acord cu valorile creştine, pe baza unor canale oficiale şi verificabile. Avertismentul vine şi pe fondul unui caz recent instrumentat de autorităţi. La începutul lunii martie, o femeie de 35 de ani a fost reţinută şi ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înşelăciune după ce ar fi obţinut 6.700 de lei de la un bărbat. Potrivit anchetatorilor, aceasta s-ar fi prezentat drept „măicuţă” şi ar fi promis efectuarea unor ritualuri religioase pentru împăcarea victimei cu partenera sa, contactul fiind iniţiat prin intermediul unui site.

