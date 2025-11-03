Colectiv – 10 ani

Daniel Mureşan

„Sigur că e o nenorocire, dar ce căutau acolo? Satana îi mâna. Dacă îl aveau pe Dumnezeu cu ei, nu erau acolo!”, așa mi-a spus cineva după tragedia de la Colectiv. Bineînțeles că nu am avut nicio replică la așa o gândire retrogradă. Dar acum îmi dau seama pe ce mizează decidenții noștri, care nu vor să îndrepte lucrurile, fiindcă le place haosul. Sunt o mulțime de oameni ce gândesc doar mistic, pe aceștia se bazează politicienii.

De foarte mulți ani, după câte o catastrofă apar în fața noastră tot felul de oameni în uniforme, în frunte cu matusalemul Arafat (care niciodată nu e vinovat, nu își dă demisia și nu este demis). Ne spun că totul e sub control, au o mimică de falsă compasiune, mint cu nerușinare. Se oferă condoleanțe, se ridică tonul, se mai recunoaște câte o greșeală. Tot ei, mereu nepedepsiți. Totul până la următoarea catastrofă, explicată și rezolvată la fel ca precedenta. Mușamalizări, incompetență, aroganță. Revolta e doar în mințile noastre. Colectiv, Giulești, Apuseni, Balș, Piatra Neamț, Rahova. Mai sunt…

Cazuri diferite, dar toate au o singură cauză: corupția! Aproape aceleași personaje de fiecare dată, ce protejează tătucul numit Statul. Acel erou neînfrânt care nu suntem noi. Noi suntem fraierii de serviciu. Ei sunt România, nu noi! De murit murim doar noi, ei niciodată.

Era să uit de justiție. Ea ce face? Duce mortul la groapă. Dosarul Revoluției – de 35 de ani, au cam murit actorii principali. Mineriada – cam același lucru. Maternitatea Giulești – o asistentă cu 2 ani de închisoare. Dosarul Apuseni – niciun vinovat. Cazul Gigină – pauză. Colectiv – bătaie de joc. Justiția nu condamnă vinovații, deci istoria va continua să se repete și vom continua să ne numărăm morții acestui neam bolnav.

Tentaculele corupției se împletesc cu politicienii, cu cumetriile de partid, cu lipitorii de afișe incompetenți. Toți sunt zei intangibili fără Dumnezeu, care ne vor face în continuare iubitori de parastase. Cu naivitate, cred în continuare că putem schimba ceva cu votul nostru. Totuși, mai am speranța că măcar câțiva din cei votați vor reuși să înlocuiască actorii bătrâni și corupți, cu persoane care pot, la rândul lor, să ardă.

România, ca și în urmă cu un deceniu, nu este o democrație adevărată fiindcă nu are la temelia ei cărămida onestității, a responsabilității. Resurecția neocomunismului ne dă târcoale. Deziluziile și frustrările unui popor tot mai puțin culturalizat au construit soclul radicalismului românesc.