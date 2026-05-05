Expoziția „Bucătăresele satului” ajunge pe culmi moroșene, la Baia Mare

Expoziția „Bucătăresele satului” ajunge pe culmi moroșene, la Muzeul Satului din Baia Mare. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău este partenerul evenimentului, ce propune o incursiune în universul bucătăriei tradiționale, acolo unde gusturile simple se împletesc cu amintirile și poveștile de odinioară.

Vernisajul va avea loc joi, 7 mai 2026, începând cu ora 15 și este organizat de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

„Vom vorbi la Muzeul din Baia Mare despre bucătăresele satului tradițional, în miros de sarmale și pâine caldă. Gospodinele de altădată găteau simplu și sănătos, iar noi am preluat această bucătărie în formula «mâncare ca la bunica» și o declarăm plină de amintiri și povești.

Rețete vechi și obiceiuri alimentare din Sălaj vor fi prezentate maramureșenilor pe 12 postere într-o expoziție itinerantă, gândită ca un elogiu adus bucătăreselor satului”, transmite dr. Camelia Burghele, etnolog.

Cu această ocazie, experiența culinară este dedicată oamenilor, gusturilor și poveștilor care merită împărtășite.

În centrul atenției vor fi socăcițele care duc mai departe rețetele și spiritul satului, printr-o demonstrație culinară autentică și o expoziție de fotografie ce surprinde farmecul bucătăriei tradiționale.

Evenimentul va fi dublat de lansarea cărții „Sarmale și serotonină”, semnată de dr. Camelia Burghele, un demers gastro-cultural.