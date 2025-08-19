A mers la furat, dar când a văzut camerele video a renunțat

Polițiștii din Cehu Silvaniei au identificat un bărbat de 32 de ani, din localitatea Motiș, bănuit de comiterea infracțiunii de violare de domiciliu. Din cercetări a reieșit că, la data de 27 iunie, acesta ar fi pătruns fără drept în incinta unei locuințe din Cehu Silvaniei, părăsind zona imediat ce ar fi observat camerele de supraveghere. Probabil era la furat, dar… ghinion!

Polițiștii continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de violare de domiciliu.

M. S.