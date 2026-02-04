A fost arestată o femeie din Șimleu. Era dată în urmărire națională și internațională

Magazin Salajean

În urma activităților investigative desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, cu sprijinul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, miercuri a fost identificată o femeie de 44 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei, pe numele căreia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, aceasta fiind urmărită atât la nivel național, cât și internațional. Aceasta era condamnată la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de un an și 6 luni, de către magistrații Judecătoriei Deva, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.
Femeia a fost predată polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, în vederea introducerii în Penitenciarul Satu Mare.

M. S.

