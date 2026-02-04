Bărbat prins în flagrant de procurori în timp ce încerca să mituiască un polițist

Adrian Lungu

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au anunțat că s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații „G.V.” – sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită și „N.C.” – sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și instigare la dare de mită. Procurorii au stabilit că la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, inculpatul „N.C.” a condus pe drumurile publice un autoturism fără a poseda permis de conducere, fiind surprins de oamenii legii, aceștia întocmind acte de constatare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Pentru a scăpa de rigorile legii penale, inculpatul „N.C.” l-a contactat pe inculpatul „G.V.”, care, la rândul său, a luat legătura cu agentul șef de poliție „C.V.C.”, promițându-i foloase materiale pentru ca acesta să nu-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu în legătură cu instrumentarea respectivului dosar penal, iar „N.C.” să fie exonerat de răspunderea penală.

Prim-Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Sorin Flonta, a declarat că în data de 3 februarie, inculpatul „G.V.” a fost prins în flagrant în timp ce dădea suma de 500 de euro agentului șef de poliție „C.V.C.”, suma de bani fiindu-i remisă în pralabil de către „N.C.” cu acest scop. Suma de 500 de euro a fost ridicată, urmând a fi instituite măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale. În ziua de 3 februarie 2026 s-a dispus reținerea celor doi inculpați (N.C. și G.V.) pentru 24 de ore, iar în data de 4 februarie, procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de aceștia pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei și stabilirii răspunderii penale. Cauza a fost instrumentată cu sprijinul tehnic al Direcției de Operațiuni Speciale. Desigur, punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

