A ars mașina poliției

La data de 16 octombrie, în jurul orei 14, un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Zalău a sesizat prin apel unic de urgență 112, faptul că a observat izbucnirea unui incendiu la blocul motor al mașinii de serviciu, care se afla staționată. Polițistul a încercat inițial să stingă focul, însă, observând că incendiul se extinde, a solicitat sprijinul pompierilor. Până la sosirea echipajului de pompieri, autospeciala a ars în totalitate.

În urma evenimentului nu au rezultat victime. În cauză se continuă verificările.

M. S.