Voleibaliștii de la SCM și-au aflat adversara din semifinalele Cupei României

Corona Brașov și Arcada Galați au obținut miercuri seară calificarea în semifinalele Cupei României, după ce au câștigat și manșele retur din disputele din sferturile de finală. Corona Brașov a trecut, pe teren propriu, de Explorări Baia Mare, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-17), iar Arcada Galați a dispus de SCM Craiova, 3-1. În semifinale, care se vor disputa tur-retur, Arcada Galați va întâlni Corona Brașov, iar SCM Zalău se va duela cu Dinamo București. Prima manșă se joacă pe 18 martie, iar manșa secundă pe 25 martie.

M. S.