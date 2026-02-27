Târg de mărțișoare la Centrul de Cultură și Artă Sălaj: primăvară, bucurie, speranță

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a găzduit azi o nouă ediție a Târgului de mărțișoare. Evenimentul a reunit producători și meșteri populari. Printre cei care au confecționat mărțișoarele expuse se numără inclusiv copii, elevi din case de tip familial. Mărțișoarele expuse au fost confecționate din materiale textile, din hârtie, pietricele, din plastic, chiar și din metal. N-au lipsit figurinele, împletiturile, mărțișoarele sub formă de semne de carte, mici simboluri ale primăverii. Evenimentul a fost unul simplu, menit să aducă primăvara în inimile celor care au trecut pragul târgului. Mătușa Mărioară din Someș-Guruslău a venit la târg cu mărțișoare confecționate manual, „bucăți de primăvară”, diferite împletituri și țesături. „Primăvara e anotimpul speranței, anotimpul care ne aduce aminte ce dar minunat primim de la Dumnezeu. Primăvara este anotimpul bucuriei, al renașterii”, ne-a spus Mătușa Mărioara.

