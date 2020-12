Vaccinul anti-gunoi

Problema gunoiului aruncat iresponsabil rămâne, în Sălaj, de actualitate. Un cumul de factori contribuie la perpetuarea celui mai urât obicei existent într-o comunitate – aruncatul cu gunoiul aiurea – iar noi se pare că pe an ce trece suntem tot mai neputincioși în fața acestui fenomen. Fie că este vorba despre gunoiul menajer de zi cu zi, fie că discutăm de deșeuri voluminoase – mobilă, resturi din materiale de construcții, electrocasnice vechi – unii sălăjeni continuă să sfideze orice lege, orice regulă de bun simț și aruncă iresponsabil, aproape zilnic, deșeuri care nu au ce să caute la punctele de colectare de lângă blocuri. Degeaba societatea de salubritate care colectează gunoiul în Zalău și multe localități sălăjene face, pe banii ei, campanii trimestriale prin care suntem îndemnați și sprijiniți totodată să scăpăm în mod civilizat de vechiturile voluminoase care nu ne mai sunt de folos. Acest lucru interesează doar pe o parte din cetățeni, în rest… ignoranță și sfidare, de la un capăt la celălalt.

Degeaba am avut în Zalău, în urmă cu câteva zile această campanie pe care și noi, și societatea de salubritate, am promovat-o prin anunțuri și articole care au apărut de suficiente ori în spațiul media încât să fie cunoscută de zălăuani. În ziua campaniei, mai exact, atunci când oricine putea să ducă orice obiect de mobilă ori decorațiuni, indiferent de mărimea lui, într-un punct stabilit în municipiu, cei care nu țin cont de nimic niciodată au aruncat la gunoi canapele, dulapuri, fotolii, gest făcut parcă în ciuda locatarilor care privesc neputincioși, dar și a lucrătorilor de la salubritate care au mai pus în spinare alte sute de kilograme de deșeuri și le-au cărat acolo unde le era locul.Puțini dintre noi știm că acești oameni au ajuns prin spitale, cu hernii de disc, cu boli scheletice grave, pentru că au vrut să facă mereu ceea ce nu stătea în obligația lor, mai precis să care saci cu spărtură de zid și canapele vechi din fața blocurilor. Când cumpărăm o mobilă, plătim bani grei ca ea să ajungă în casele noastre, pentru că e o muncă ce presupune efort și nimeni nu o face gratuit. De ce nu am gândi la fel și atunci când abandonăm ceea ce nu ne mai e de trebuință și lăsăm pe spinarea acestor oameni o sarcină atât de nenorocită? Nu îi pasă niciunuia dintre cei care ne conduc de soarta acestor oameni, așa cum nu realizează nici măcar nenorocirea care ne paște dacă aceste echipe de muncitori devin tot mai șubrede și mai mici.

Este de neînțeles cum, de atâția ani, administrația municipiului prin echipa din conducere și consilierii locali, nu reușesc să pună capăt acestui fenomen și cum niciunul dintre aceștia nu realizează ce înseamnă acest dezastru, din toate punctele de vedere – ecologic, vizual, de sănătate publică – mai exact să stai zi de zi cu astfel de gunoaie în jurul blocurilor. Măsurile luate prin instalarea de camere de luat vederi ori creșterea cuantumului amenzilor și alte măsuri sunt în continuare luate de pomană! Nu au nici cel mai mic efect. Dincolo de deșeurile voluminoase care transformă cartierele din Zalău în adevărate suburbii insalubre și urâte, și micul gunoi, cel de fiecare zi, e aruncat pe jos deși așa cum am văzut de nenumărate ori, multe dintre pubele sunt doar pe jumătate pline. Iar dacă unul aruncă pe jos, și al doilea va face la fel pentru simplul motiv că nu va călca în gunoiul celui de dinainte pentru a ajunge cu sacul în gura tomberonului. Și de aici până la dezastru nu mai e decât un pas. Fie că eşti parlamentar sau brutar, dacă dai cu gunoaiele pe geam, culmea, tocmai sub nasul tău sau sub ferestrele ale colocatarilor, eşti complet descalificat ca om.

Cât despre gunoaiele de prin județ, cele de pe marginea șoselei de centură sau a pădurilor avem o Gardă de Mediu: cum își fac treaba cei de acolo, știe fiecare dintre noi: mai bine sau mai puțin bine. Amintesc şi de cei care aruncă mucul de ţigară de la balcoane sau cei care duc gunoiul din apartament şi îl aşează discret în coşul de gunoi stradal. De cei care aruncă cel mai urât și periculos obiect din gama celor de actualitate – masca – pe trotuar. Ce e de făcut cu aceşti oameni care nu se vor civiliza în vecii vecilor? Viaţa e oricum grea; acum, după un an de pandemie, a devenit și mai grea, însă atunci când îţi este şi invadată de neamuri proaste, de oameni lipsiţi de orice urmă de bun-simţ sau respect pentru cei lângă care trăiesc, devine de cele mai multe ori un repetabil calvar vizual, olfactiv şi psihologic. Poate că acești oameni vor asculta în al doisprezecelea ceas îndemnul la civilizaţie, poate unii vor citi aceste rânduri și vor înțelege cât suntem de în urmă și la acest capitol. Aşa cum niciodată nu e prea târziu să înţelegi, când faci un rău, că trebuie să te schimbi. Nu în ultimul rând, poate că cei de la conducerea municipiului, dar și a orașelor și comunelor sălăjene care se confruntă cu acest fenomen, vor înțelege că trebuie să schimbe din temelii mimatul măsurilor, bifatul pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliul Local și ridicatul mecanic de mâini pe la ședințe, știind în sinea lor că nimic nu se va schimba. Poate că administratorul municipiului dar și consilierii locali se vor aduna în jurul unei mese și vor discuta cu cărțile pe față despre această problemă a cărei toxicitate se pare că nu o detectează nici acum.

Avem nevoie nu de măsuri suplimentare concrete, dure, nu de două-trei amenzi date când și când! Acești oameni care decid pentru noi trebuie să priceapă că ne chinuim de decenii cu fenomenul ăsta și trebuie schimbat totul în abordarea lui! Avem nevoie, mai mult ca oricând, de un „vaccin anti-gunoi”, iar cei plătiți de noi să-l aducă și să-l administreze acolo unde trebuie, chiar trebuie să facă acest lucru cât mai repede.