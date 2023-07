Un alt fel de editorial

Daniel Săuca

Stau iar în fața calculatorului. Despre ce să scriu? Aceleași, aceleași „subiecte”, rostogolite isteric, violent în noile media. E vacanță pentru destui români. De ce nu ar „merge” un început de reportaj. „Jurnal secund. În Israel”. Am visat mulți ani să ajung în Israel. Am citit și recitit destule versete biblice pentru împlinirea dorinței: să văd Țara Sfântă! Exerciții spirituale. Turism cultural. Migrație. Emigrație. Imigrație. Războaie. Războiul continuu. Apocalipsa cea adevărată. Țara celor trei monoteisme. Clișee. Truisme. Reportaje imaginare. În avion m-am reîntâlnit cu I.-A. Pop. În revista „Be Blue Air”. Am citit-o în drum spre Tel Aviv. Răii ar spune: patriotul de serviciu al neamului; alții, mai pozitivi ar putea remarca: nici măcar la 100 de ani să nu vorbim de România (chiar și într-o publicație de traveling)? Departe de țară, tot mai aproape de țară. Încă o dată, constatarea veche: „Țara e în tine, oriunde te-ai afla. Țara adevărată”. Țara adevărată nu are nume, nici loc, nici țară. Țara adevărată e acolo unde toate țările vor să ajungă, acolo unde Dumnezeu și oamenii îți vorbesc, în limba pe care o înțelegi, despre patria de dincolo de țări. Nu e cazul să pun și aici paie pe focul dezbinărilor noastre. Haifa. Grădinile Baha`i. Impresionante vizual. Armonia, ordinea, disciplina. Războaiele nevăzute. Surprins plăcut de diversitatea etnică, religioasă și culturală. Poate exista înțelepciunea fără bun-simț? Înțelepciunea șarpelui… „În față” la mănăstirea „Stella Maris” prețuri poate prea mari pentru un „român normal”: o bere la 33 ml: 7 dolari; o cafea: 3,5 dolari. Alt clișeu: țară turistică. Zarazir, enclavă oarecum fără controlul autorităților. Imagine: adolescenți conducând nebunește mașini rapide. Întrebările sunt calde, ca o vărzare scoasă din cuptor: nu e nicio incursiune spirituală?; și dacă nu există nicio încercare? Încercarea presupune selecție, premeditare, confruntare. „Să nu strângi averi pe pământ!” Le mănâncă moliile și războaiele. Acolo unde sunt războaie. Cam peste tot. Războaie de toate felurile. Războaie cu morți. Și cu vii. Pentru aproape orice. Se lățește un alt gând: averea globală, în ciuda războaielor văzute ori nevăzute, crește necontenit. Negoțul, negustoria, comerțul e în floare, pentru a satisface cererea tot mai mare a miliardelor de humanoizi tot mai flămânzi, tot mai însetați și tot mai dornici să-și schimbe, tot mai des, telefonul mobil, mașina, frigiderul, televizorul. Nu am reușit să pornesc televizorul din camera de hotel. Ascult, iar, radio pe telefonul mobil. Basilica Bunei Vestiri din Nazaret.

