Guvernul majorează plafonul pentru prescripţiile medicale compensate

Guvernul României a aprobat o hotărâre privind ajustarea valorii maxime a prescripţiilor medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate, ca urmare a creşterii taxei pe valoare adăugată (TVA) pentru medicamente. Potrivit Executivului, modificarea este inclusă într-un proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei 2 la HG nr. 521/2023, document care reglementează pachetele de servicii şi contractul-cadru aplicabil în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

• Limita lunară urcă la 336 lei

Concret, limita valorică până la care persoanele asigurate pot beneficia de medicamente compensate va creşte de la 330 la 336 de lei lunar, începând cu 1 august 2025. Această ajustare reflectă majorarea cotei de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%, menită să asigure menţinerea accesului pacienţilor la tratamente, fără costuri suplimentare faţă de situaţia actuală. „Limita lunară de 330 de lei se majorează la 336 de lei, decizie ce contribuie la menţinerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în condiţii similare celor de până la 1 august 2025”, se precizează în comunicatul Guvernului.

• Beneficiari direcţi: pensionarii şi bolnavii cronici

De măsura adoptată vor beneficia în special pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună, precum şi persoanele care suferă de boli cronice, pentru care costul medicamentelor este acoperit parţial de stat. Pentru aceste categorii, valoarea prescripţiilor compensate la preţul de referinţă va fi majorată la 336 de lei lunar, ceea ce va asigura continuitatea tratamentelor, în ciuda creşterii TVA.

Hotărârea se înscrie într-un set mai larg de măsuri menite să protejeze pacienţii vulnerabili de efectele inflaţiei şi ale modificărilor fiscale. Prin această ajustare, autorităţile urmăresc să prevină scăderea puterii de cumpărare medicală a populaţiei şi să menţină echilibrul în sistemul de compensare al medicamentelor, fără a genera presiuni suplimentare asupra pacienţilor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro