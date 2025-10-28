Salvator din pasiune

Ieri, plutonier adjutant șef Iosif Dacian Ioan se afla acasă, în municipiul Zalău. De pe balconul locuinței sale, a observat producerea unui accident rutier pe o stradă din apropiere: o femeie aflată pe trecerea de pietoni a fost lovită de un autoturism. Fără să stea pe gânduri, Dacian a coborât imediat la locul accidentului. După ce s-a asigurat că a fost apelat numărul de urgență 112, a verificat starea victimei și i-a acordat măsuri de prim ajutor calificat.

Femeia era conștientă, dar speriată, spunând că nu își simte picioarele. Cu profesionalism și calm, pompierul i-a imobilizat zona cervicală, prevenind agravarea unor posibile leziuni, și a încurajat-o permanent până la sosirea echipajului SMURD, care a preluat-o și a transportat-o la UPU Zalău.

Gestul său dovedește, încă o dată, că pentru pompieri misiunea de a salva vieți nu se termină odată cu schimbul de serviciu. Spiritul de solidaritate, respectul pentru viață și dorința de a ajuta îi definesc în orice clipă. Dacian, în vârstă de 48 de ani, face parte din echipa Gărzii de Intervenție nr. 2 Ileanda din anul 2007. Felicitări, Dacian!