„Suntem în empatie totală”. Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Sfârșitul de săptămână nu se arată strălucit din perspectiva știrilor, mai vechi ori mai noi: războiul continuă; la fel, seceta; nu se ogoaie scumpirile; valul șase al pandemiei va fi urmat de valul șapte și încă altele; crește costul vieții, cresc dobânzile, ratele la credite. Bașca: „Anul trecut, numărul de nou-născuți a fost cel mai mic din întreaga istorie a României. Ne împuținăm pe zi ce trece” (adevarul.ro). Spectrul dispariției poporului român nu e doar prilej de dezbateri, mai mult sau mai puțin aprinse, în ton cu dogoarea, mai potolită sau nu, de afară. România, pe cale de dispariție: dezastrul demografic începe de la natalitate, dar se termină la emigrări. Cine o să ne plătească pensia, dacă vom ajunge la pensie, firește? Noroc cu domnul Isărescu: „Cea mai mare scădere zilnică a ROBOR din ultimele 20 de luni, după ce Isărescu a certat băncile că «au cam sărit calul»”(digi24.ro). Îl invităm, rugăm pe domnul Isărescu să certe băncile în fiecare zi, iar și digi24 să fie pe fază. Altfel, dl Mugur Isărescu a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce mesaj are pentru românii ale căror rate s-au dublat: „Suntem în empatie totală, nu este deloc uşor să plăteşti sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an şi ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca şi dumneavoastră, să mai vindem iluzii” (news.ro). Ce faină empatie totală! Există însă, ca de obicei, și alte explicații: „După ce Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a acuzat băncile că «au sărit calul» în privința dobânzilor, profesorul de economie Bogdan Glăvan crede că vinovații trebuie căutați chiar în curtea BNR” (libertatea.ro). Sau: „Cum se calculează ROBOR şi care sunt băncile care «au sărit calul» cu ROBOR-ul de peste 8%, cu mult peste dobânda BNR de 5,5%. Dacă ar fi vrut, BNR ar fi putut interveni” (zf.ro). Mari, mari dezbateri: „Prevederile privind organizarea unui concurs de admitere în clasa a IX-a, la Colegiile naționale, să fie eliminate complet din lege, solicită Federația națională a părinților într-un set de peste 105 amendamente la proiectul Legii învățământului preuniversitar. Între altele, organizația mai cere păstrarea unei probe scrise distincte de Limba română la examenul de Bacalaureat, iar propunerile sale includ măsuri precum rescrierea integrală a unor segmente precum Capitolul privind educația specială și educația incluzivă” (edupedu.ro). Despre aceste posibile modificări, poate, într-un episod viitor. Vacanțe plăcute!