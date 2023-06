Și rușii poartă Nike

Litoralul românesc e mult prea scump pentru buzunarul meu, iar de manele pe plajă sunt sătul până la Dumnezeu. M-am săturat să plătesc pentru nimic sau pentru servicii execrabile. După mulți ani, o pauză mult așteptată a venit și la mine. Am decis să o petrec în Turcia. Două ore cu avionul, o oră cu microbuzul și ești pe plajă, iar prețul este aproape identic cu cel pentru o vacanță la noi. Știam că o să văd mulți ruși, mă așteptam la asta. Și așa a fost. Am mai fost de câteva ori la turci, iar comportamentul rușilor era unul pe care nu-l uiți. Și de data asta puteai mânca de la șase dimineața până la miezul nopții, întruna. Cu toate acestea, cei mai mulți turiști ruși făceau coadă la restaurant, se îmbulzeau la deschiderea sălii de mese, se grăbeau, strigau, spărgeau farfurii și se îndreptau mereu doar spre locurile unde era servită carne. Nu vreau să mai aud că românii se comportă prost în străinătate. Nu, românii se comportă rău în țară, dar peste hotare sunt cuminți. De data asta am observat că sunt prea puțini bărbați ruși în vacanță, cele mai multe erau femei cu copii. Pe terenul de baschet, fiul meu a făcut echipă cu un copil rus. Mi-a spus într-o engleză stâlcită că tatăl său este în război. A auzit maică-sa și a sărit ca arsă. Și-a luat pruncul și l-a smucit lovindu-l peste gură. M-am retras speriat. Copilului i-au dat lacrimile și s-a simțit jenat. Ne-am revăzut seara, s-a scuzat. L-am liniștit. Nu, rușii pe care i-am întâlnit nu vorbeau engleza, dar sunt sigur că mulți o înțeleg și nu vor s-o vorbească. Interesant este că cei mai mulți ruși aflați în vacanță purtau haine cu mărci din Occident. Aproape toți aveau în picioare încălțăminte Nike și Adidas. N-au lipsit nici scandalurile, iar aici am văzut cum și cât poate bea o femeie. M-am crucit. Am văzut din nou cum la șapte dimineața, mulți ruși coborau să ocupe șezlongurile de pe plajă și pe cele de la piscină. Imaginea asta am văzut-o de fiecare dată în Turcia și mi-a amintit de perioada comunistă când mama stătea la rând cu orele pentru o bucată de carne sau pentru portocalele de la fosta cofetărie din Brădet. Nu știu ce e cu lumea asta, dar bine nu e. O vară liniștită!

