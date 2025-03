Războaie și ideologii

Daniel Săuca

Urmăresc, firește, și eu, ce se întâmplă pe scena mondială a războaielor (de tot felul). Din surse deschise, așa, din celebrele buncăre ale Zalăului. M-a intrigat, revoltat și pe mine comportamentul liderului suprem al SUA față de președintele Ucrainei, dar, în același timp, nu pot să nu privesc cu supărare dorința Europei de continuare a războiului. Până la urmă, ce fel de pace au în plan să obțină liderii europeni? Oricum, cu rușii nu ieși niciodată bine. Și nici în varianta, știută, de altfel, din istorie, înțelegerilor între marile puteri ale lumii. „SUA suspendă ajutorul militar pentru Ucraina. CNN: Este o strategie de presiune, Trump aşteaptă scuze de la Zelenski” (digi24.ro). Să fie așa de simplu? Doar scuzele vor rezolva problema? M-aș mira. „Traian Băsescu susține că Ucraina va capitula fără sprijinul SUA. «Problema e că, după înfrângerea Ucrainei, urmăm noi»” (adevarul.ro). Va dispărea NATO cu tot cu „minunatul” articol 5? Nu puțini afirmă că da. Mă îngrozesc să mă gândesc la așa ceva. Dar, cine știe, poate chiar ne vom trezi cu un NATO mai mic, european. Speculații sunt destule. Ceea ce nu se prea discută e altceva. Am citit cu interes interviul lui Dragoș Stanca pentru Antena 3: „Cercul din jurul lui Trump are această dorință de a diminua din lentoarea democrației, pentru a accelera dezvoltarea Statelor Unite, în așa fel încât să intre într-o competiție pe baze relativ egale cu China și alte mari puteri; dar în special China și, potențial Rusia, India, alte țări cu putere de dezvoltare și chiar unele țări arabe care vin puternic din spate”; „Pe scurt și pe înțelesul tuturor: Peter Thiel – care este un om extraordinar de influent și un susținător vechi a lui Donald Trump din zona de tehnologie – este adeptul acestei teorii care, pe partea ideologică, spune că Europa trebuie lăsată de America la dispoziția Rusiei, pentru că Rusia poate să facă ordine în derapajele liberale extreme ale Europei” (antena3.ro). De citit întregul interviu. Așadar, ar fi vorba și de războaie ideologice. Despre care nu prea povestim. Și pentru că încă nu am răspuns, ca țară, ca popor, la întrebarea în ce fel de societate vrem să trăim.