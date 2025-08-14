Erasmus+ la Colegiul Național „Silvania” Zalău – Inovație și dezvoltare prin proiectele „IoT et IoRT dans l’éducation” și acreditarea Erasmus+ (2023 – 2025)

Colegiul Național „Silvania” din Zalău este un exemplu de excelență educațională, mereu conectat la tendințele europene și globale. Prin participarea activă în două proiecte Erasmus+ „IoT et IoRT dans l’éducation” (2023-2025) și proiectul de acreditare Erasmus+ (2024-2027), colegiul aduce în prim-plan formarea modernă a elevilor și cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor digitale și managementul eficient al stresului în mediul educațional.

Proiectul „IoT et IoRT dans l’éducation” (2023–2025)

Acest proiect internațional, în care România, prin Colegiul Național „Silvania”, este partener alături de școli din Portugalia, Turcia și Macedonia de Nord, se concentrează pe integrarea Internetului Lucrurilor (IoT) și Roboților Industriali (IoRT) în educație.

Mobilitățile desfășurate:

Portugalia, octombrie 2024 – Șase elevi și trei profesori români au participat la schimbul de experiență în Portugalia, unde au aprofundat utilizarea tehnologiilor IoT și au experimentat metode moderne de predare și învățare digitală.

România, mai 2025 – Colegiul Național „Silvania” a fost gazda mobilității internaționale, primind elevi și profesori din Macedonia de Nord pentru o săptămână de ateliere practice, seminarii și activități interculturale dedicate domeniului IoT și IoRT.

Macedonia de Nord, iunie 2025 – Șase elevi și doi profesori români s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru continuarea colaborării educaționale, promovând schimbul de bune practici și proiecte comune inovatoare.

Proiectul de acreditare Erasmus+ 2024-2027

Pe lângă proiectul de robotică, Colegiul Național „Silvania” beneficiază și de un proiect de acreditare Erasmus+ (2024-2027), care oferă oportunități continue pentru mobilități profesionale și elevi, sprijinind formarea continuă și schimburile interculturale.

Mobilitățile desfășurate:

Grecia (octombrie 2024) – Un grup de 13 elevi și 2 profesori au participat la o mobilitate de grup în Grecia, axată pe dezvoltarea competențelor interculturale, digitale și gestionarea stresului.

Malta (mai 2025) – Două cadre didactice au urmat cursuri de inteligență artificială și metode digitale avansate pentru predare, însoțite de tehnici moderne de comunicare și gestionare a stresului.

Turcia (iulie 2025) – Cinci profesori au participat la două cursuri de formare profesională privind managementul stresului și integrarea tehnologiilor digitale în școală.

Învățăm. Împărtășim. Creștem.

Prin aceste proiecte Erasmus+, Colegiul Național „Silvania” Zalău nu doar că extinde orizonturile educaționale ale elevilor și profesorilor, ci și creează o comunitate școlară modernă, adaptată la provocările și oportunitățile secolului XXI. Oferind acces la tehnologie de ultimă generație și sprijin pentru echilibrul emoțional, școala reafirmă angajamentul său pentru o educație europeană deschisă și de calitate.

Mulțumim Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru finanțarea și sprijinul acordat, care fac posibile aceste experiențe educaționale valoroase.

Turcu Mihaela Anca, profesor de limba franceză și coordonator de proiecte europene