Singurul județ din România care a plătit prețul corect pe microbuze: Sălaj

Uniunea Salvați România (USR) Cluj critică dur conducerea Consiliului Județean Cluj, pe tema achiziției microbuzelor electrice. Potrivit USR, diferențele de preț și numărul de vehicule cumpărate între Cluj și alte județe arată fie incompetență, fie „ajutor” și ridică întrebări despre modul în care se cheltuie banii publici.

„Dacă în Sălaj, cu 6 milioane de euro, s-au cumpărat 51 de microbuze electrice, la Cluj, sub conducerea lui Alin Tișe, au fost achiziționate doar 34 – dar la preț dublu!”, transmite USR Cluj.

Aceeași firmă, aceleași dotări, același model de microbuz. Diferența?

Sălaj: 118.000 € / bucata

Cluj: 202.000 € / bucata

„Cum e posibil? Pentru că în alte județe s-au modificat specificațiile tehnice ca să atragă oferte mai bune, pe când la Cluj s-au păstrat condiții restrictive care au „împins” prețul în sus. Și ghici ce: ministerul a spus clar că specificațiile erau orientative, nu obligatorii. În alte județe s-au modificat specificațiile tehnice pentru a atrage oferte mai bune, pe când la Cluj s-au păstrat condiții restrictive care au împins prețul în sus. Ministerul a precizat clar că specificațiile erau orientative, nu obligatorii.” – precizează USR Cluj.

M. S.