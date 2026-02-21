Problemele instructorilor auto din Sălaj, pe masa autorităților

Zilele trecute, prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Instructorilor Auto Sălaj, în contextul colaborării permanente dintre această structură profesională și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din județul nostru. Dialogul s-a axat pe aspecte ce vizează activitatea curentă desfășurată în relația cu cursanții, organizarea și susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere, precum și pe identificarea unor soluții menite să eficientizeze procesele administrative și să reducă timpii de așteptare. Întâlnirea a reprezentat un cadru constructiv de consultare, în care au fost discutate propuneri, dificultăți întâmpinate în practică și oportunități de îmbunătățire a colaborării instituționale. Astfel de întâlniri vor continua, scopul comun fiind consolidarea parteneriatului instituțional și identificarea celor mai eficiente soluții pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice domeniului.

În completare

Ca o completare venită din partea mea. Cred că este necesară o dezbatere pe tema modului în care circulă mașinile școlilor de șoferi. Aceste entități sunt importante, este nevoie de instructori auto profesioniști, care să educe, să lase o bună amprentă asupra viitorilor elevi, dar se impune și o discuție despre drumurile și orele la care circulă mașinile – școală. Când ai un oraș mic și aglomerat, iar la orele de vârf circulă în ambele sensuri școli de șoferi, traficul e serios afectat. Sugerez o asemenea întâlnire. Desigur, școlile de șoferi trebuie să circule, dar este important pe unde și când.