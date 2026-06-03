Sălajul acum o sută de ani (LIII)

* La Cinematograful Carol din Zălau are loc premiera filmului „Quo Vadis”.

* Un important turneu regional de popice are loc la Jibou. Zălăuanul Gabor Gyarmathy câștigă marele premiu, 1000 de lei.

* La Jibou este sfințit noul clopot al bisericii romano-catolice.

* După moartea celebrului producător de vinuri Janos Takacs, din Zălau, moștenitorii pun în vânzare beciurile de pe Kukukmal.

* Iuliu Maniu ține o conferință în sala teatrului zălăuan. Sala a fost arhiplină.

* Licitația de la Răstolțu Deșert pentru arendarea domeniului vânătoresc este anulată. Nu s-a prezentat niciun participant.

* Primarul Benedek Mihail din Nușfalău anunță construirea unei noi școli în localitate.

* Șeful poliției zălăuane, Leontin Poșiar, anunță ce se mai găsește la ghișeul de obiecte pierdute: un guler de blană, un portofel fără acte și bani, mănuși din piele și două cărți de rugăciuni.

* Fostul prefect Iulian Domșa este decorat cu Steaua României în grad de Comandor.

* 80 de ofițeri de la Școala Națională de Război fac practica la Zălau. Fetele nu mai au stare…

* Filiala sălăjeană a Partidului Poporului începe să editeze la Zălau ziarul „Steaua”.

* Iar e plin de vinuri contrafăcute în județ. Metoda „pastila” nu e nouă.

* La Primăria Zălau se scoate la concurs postul de Șef birou administrație generală. Sunt admiși doar bărbați ce au făcut armata.

Daniel Mureșan