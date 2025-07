Populism à la Bolojan

Daniel Mureşan

Funcția de prim-ministru presupune, în primul rând, o mare abilitate de negociator, de jucător între taberele politice capabil să creeze majorități fluctuante ce trebuie să-și țină în șah adversarii. Pentru asta este chemat Bolojan la București. Doar că el știe precis ce să facă atunci când are toată puterea în mână. La fel cum a avut-o la Consiliul Local Oradea sau la Consiliul Județean Bihor. Iar abilitățile sale de negociator mă pun pe gânduri: îi spune lui Nicușor că nu mărește TVA-ul. Doar îi spune…

Faptul că este dezorientat la Guvern, mi-a fost confirmat la recentul Congres extraordinar al PNL, când s-a apucat să strângă deșeurile din Sala Unirii. Chipurile, a trecut la munca de jos alături de câțiva colegi. Serios? Adică sala nu avea personal să facă curat? Sau el avea nevoie de un gest populist ca să mascheze multe poticneli? Sau să-i facă pe colegi niște mizerabili?

Populismul penibil a continuat zilele trecute cu o conferință de presă de la Guvern, unde premierul a început „să taie în carne vie” la Palatul Victoria. A ridicat problema sucurilor la sticlă ce le livrează RAAPPS-ul cu 8 lei, iar în supermarket sunt 4 lei. Doar că Bolo nu prea dă pe la magazine – sucul acela e vreo 5,5 lei. Asta ca o paranteză. Ideea e că premierul a găsit formula magică de a face economie: mergem să cumpărăm suc de la magazin. Cu bicicleta, bineînțeles! Probabil că la următoarea conferință de presă va interzice consumul de sucuri, toată lumea să bea apă de la robinet. Și uite așa, se rezolvă problema cheltuielilor excesive. Stați, delirul economicos nu s-a oprit aici. De acum încolo, demnitarii nu vor mai avea șofer. Își vor conduce singuri mașinile. Dacă nu au permis, există variantele de bicicletă sau trotinetă. Deci, toate problemele s-au rezolvat. Poate să vină Fitch sau mama zmeilor Moody’s, noi am trecut la economii drastice.

În altă ordine de idei, Organizația de Femei Liberale (OFL) și Organizația de Tineret a PNL nu vor mai avea drept de vot în Biroul Permanent Național (BPN) al PNL. Această modificare a statutului partidului a fost adoptată cu majoritatea voturilor. Adică adio principii de incluziune și promovare a diversității în politică. Mulți dintre prietenii mei, vechi PNL-iști, consideră că partidul, în special sub conducerile recente, s-a îndepărtat de principiile sale liberale fundamentale, devenind mai conservator, naționalist și chiar etatist în politicile economice. Este o trădare a votanților ce se regăsesc în principiile liberale. Nu subscriu la multe din nemulțumirile vechilor liberali, dar aici le dau dreptate. Acțiunile recente sunt dăunătoare sănătății și democrației românești.

Adeseori aud politicienii vorbind despre onoare. La fel de ușor cum vorbesc despre șpagă, de combinații sau posturi la stat pe criterii politice. Totul cu o lejeritate dezarmantă. Locuri pe liste, contracte bănoase, comisioane. Iar acum, tăieri, reformă, reduceri de cheltuieli. Adică măriri de taxe la privați, cei ce strâng din dinți și duc tot greul. Nu am auzit de nicio mișcare de protest la adresa măririlor de taxe. Toți vor să nu se atingă cineva de privilegiile lor. Oare aceste beneficii nu vin oare din sudoarea privatului? Cel pe care puneți biciul în continuare…

De ce avem nevoie? Nici eu nu mai știu. N-ar fi rea o școală a sentimentelor unde să se predea logica gândirii umaniste. Dar cu cine să o faci? Cu politicieni ce nu au sentimente? Țara aceasta a fost clădită de oameni de cultură cu conștiință și valori morale. Dispariția elitelor culturale poate distruge România.