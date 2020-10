“Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește”

Pentru că în 5 octombrie a fost Ziua Internațională a Educației și am văzut zeci de mesaje virtuale cu privire la profesori, educație și sistemul nostru de învățământ, desigur toate laudative și la superlativ, am stat puțin pe gânduri. Mi-au trecut prin fața ochilor zeci de persoane și personaje. Prima, în cap de listă, am fost eu. Eu, tu, noi, voi, toți deopotrivă formăm societatea. Ceea ce cred este faptul că societatea noastră nu arată bine și peisajul uman lasă mult de dorit. În primul rând nu ne respectăm, ne agresăm, ne cultivăm frustrările și isteriile într-un mod, cred, sălbatic; ne preocupăm de binele propriu ignorând flagrant bunele maniere; ne lăsăm conduși de scopuri și scuzăm mijloacele, fără urmă de mustrare de conștiință. Nu cred că ne place de noi, nu ne place ce vedem la alții și cel mai trist este faptul că asistăm neputincioși la modul în care pentru fiecare generație care vine mocirla devine tot mai “atractivă”. Și totuși ce e de făcut? Profesorul-filozof Kant spunea că “un popor fără cultură este ușor de manipulat”. Cât adevăr! Educația individului poate fi comparată cu calitatea cărămizilor unei clădiri. Dacă ne dorim o construcție durabilă, de calitate, e nevoie să folosim materiale de calitate. Oricât de ingenios ar fi inginerul și oricât de creativ arhitectul, dacă materia de bază este de slabă calitate, rezultatul, clar, va fi compromis. În general am observat că toți suntem de acord cu aceasta, dar adesea ne oprim la constatări. Dacă fiecare dintre noi am face eforturi să fim, să devenim “de calitate”, atunci societatea în ansamblul ei ar avea parte de un grad mai ridicat de civilizație, iar noi ne vom găsi mai ușor menirea. Educația este “o chestiune” câștigătoare pe două planuri, în primul rând pentru noi, la nivel individual și apoi pentru ceilalți, pentru semenii noștri, pentru felul în care vom conviețui unii cu alții. Din fericire, toate calitățile unui om educat nu pot fi cuprinse într-o listă sau într-o programă școlară, ori într-o colecție de diplome, însă toate conduc la capacitatea de cunoaștere a fiecăruia dintre noi. Prin educație cunoști! Te cunoști și te distingi! Confucius, filosof și lider spiritual al chinezilor, a lăsat moștenire o serie de sfaturi care să-i ajute pe oameni să se ghideze către o viață mai bună. Teoriile lui au avut un mare impact asupra societății. Multe din ideile filosofului se aplică cu succes și astăzi, iar una dintre acestea o reprezintă următorul citat: “Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește”.

