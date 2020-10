Alertă în sportul zălăuan! Gheorghe Tadici, „lovit” de coronavirus

Virusul SARS CoV-2 „loveşte” tot mai multe persoane la nivelul judeţului în ultima perioadă, o parte dintre ele persoane cunoscute din politică, chiar şi din alte domenii. Nici sportul nu a fost ferit de acest virus, cel infectat fiind chiar Gheorghe Tadici, managerul echipei HC Zalău şi unul dintre cei mai consacraţi antrenori din handbalul românesc.

Tadici s-a simţit rău săptămâna trecută, dar a crezut că este vorba doar de o răceală, însă, în urma efectuării testului RT-PSR a ieşit pozitiv.

Tehnicianul Zalăului ar fi trebuit să participe luni la Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, întrunit în regim de urgenţă, prin videoconferinţă, dar secretarul general al FRH, Cristina Vărzaru, a precizat că Gheorghe Tadici are coronavirus şi nu poate intra în direct. Având în vedere situaţia creată, nici handbalistele de la HC Zalău nu s-au antrenat în ultimele zile, fiind libere în weekend.

Liga Naţională de handbal feminin este programată să înceapă în 14/15 octombrie, prima etapă urmând să se desfăşoare sub formă de turneu, la Ploieşti.

Gheorghe Tadici a împlinit în luna martie a acestui an 68 de ani, fiind antrenorul cu cele mai bune rezultate în handbalul feminin românesc.

