Investiții la Bănișor

Investițiile continuă în comuna Bănișor, potrivit primarului Eugen Sorin Maxim. O astfel de investiție vizează utilizarea energiei solare pentru funcționarea sediilor primăriei și bibliotecii din comună. „Am mai făcut un pas important spre un viitor mai verde . Am depus un nou proiect în cadrul Grupului de Acțiune Locală – GAL „Poarta Transilvaniei”, cu finanțare AFIR. Prin acest proiect ne propunem să dotăm sediul primăriei cu un sistem integrat, format din panouri fotovoltaice, baterii de stocare, stație de încărcare microbuz, reducând astfel consumul de energie și protejând mediul înconjurător. Ne mai dorim, de asemenea, ca prin panourile fotovoltaice montate la primărie și bibliotecă să avem o putere instalată de aproximativ 30 de kw, surplusul de energie fiind injectat în rețeaua electrică, generând venituri pentru bugetul local”, a declarat primarul.

