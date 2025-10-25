La Jibou, o nouă ediție a Cupei „Curtea Veche” la tenis

Marius Briglezan, un împătimit al tenisului de câmp din Jibou, a organizat zilele trecute a II-a ediție a Cupei „Curtea Veche”. La turneu au participat peste 30 de jucători, iar evenimentul, datorită condițiilor meteorologice, s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni, pe terenurile din Jibou (oferit de Titus Bujor) și Tihău (oferit de Mercator Transilvania). Premiile au fost oferite de către sponsorul principal, Restaurantul „Curtea Veche” din Jibou.

Iată palmaresul competiției:

Nivel 4

– locul 1 – Tudorel Teglaș (Jibou)

– locul 2 – Luca Marian (Zalău)

Nivel 5

– locul 1 – Cristian teglaș (Jibou)

– locul 2 – Levy Molnar (Șimleu Silvaniei)

Nivel 6

– locul 1 – Doru Fabian (Jibou)

– locul 2 – Ionel Brâglezan (Baia Mare)

Nivelul 8

– locul 1 – Marius Briglezan (Jibou)

– locul 2 – Laurențiu Stăncioiu (Satu Mare)

Toate cele patru nivele au fost câștigate de jibouani, demonstrând încă o dată că la acest sport se face performanță.