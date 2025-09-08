Mai puțină birocrație în Sălaj la înmatricularea mașinilor

Instituția Prefectului – județul Sălaj și Agenția Națională a Finanțelor Publice Sălaj au stabilit un acord prin care cetățenii nu vor mai fi nevoiți să facă două drumuri pentru obținerea certificatului privind taxa pe valoare adăugată în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport.
Astfel, certificatele eliberate de ANAF vor fi transmise, pe cale electronică, direct către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sălaj. Cu alte cuvinte, atunci când veniți pentru înmatricularea vehiculului, documentul necesar va fi deja la dosar, fără a mai fi nevoie să vă deplasați în prealabil la sediul ANAF.
Această măsură simplifică procedurile, reduce timpul de așteptare și sprijină eforturile de digitalizare și debirocratizare în beneficiul cetățenilor.
M. S.