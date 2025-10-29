În ce țară vom trăi?

Daniel Săuca

„De ce românii din Diaspora l-au votat pe Călin Georgescu. Educația și Tiktokul nu au fost decisive, relevă un studiu surprinzător” (libertatea.ro). Ce să fie, ce să fie? Printre altele, „Studiul contestă teoriile dominante despre comportamentul politic al emigranților. Sprijinul pentru populiștii de dreapta pare să provină dintr-un naționalism proactiv, nu din reacții defensive la globalizare. Cercetătorii nu au găsit diferențe semnificative bazate pe educație sau integrare, contrazicând teza «rataților globalizării». Frustrarea acumulată în timp și nostalgia pentru un trecut idealizat s-au dovedit mai influente decât campaniile din social media”. Pe scurt, „nemulțumirile față de establishment, dorința de restaurare a identității naționale și preocupările religioase au fost factorii decisivi”. Destul de probabil, nu doar românilor din Diaspora li se pot pune asemenea „etichete”. Rămâne de văzut dacă peste jumătate dintre alegători sunt „suveraniști”, mai mult sau mai puțin „moderați”. Și dacă ne îndreptăm, încet, încet, nu spre o societate „teocratică”, cât spre o țară… Am stat mai bine de oră în fața ecranului și nu am reușit să „văd” clar România de mâine, amestec paradoxal de credință și ipocrizie, naționalism și capitalism, opulență și sărăcie, cultură și analfabetism funcțional, țara lui „merge și așa” dar și a activismului civic ori a antreprenoriatului strălucit. Lumea se schimbă. Inevitabil, se va schimba și România. În ce fel? Vom vedea, dacă nu noi, copiii și nepoții noștri. Și dacă vor avea cu adevărat un cuvânt de spus în noua mare „schimbare”.