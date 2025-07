Daniel Săuca

Oarecum împotriva curentului, zic și eu: țara nu se va schimba, în bine, dacă nu se vor schimba, în bine, mulți dintre concetățenii noștri. Sunt vinovați politicienii, am scris asta la rubrica de față de nenumărate ori, dar nu sunt singurii vinovați. Nu puțini români, pe șleau spus, nu au habar de istorie, dar sunt vajnici promotori ai legionarismului, de pildă. Oricum, nu ne asumăm greșelile trecutului. Comunismul, pentru mulți, chiar și dintre cei care l-au trăit pe viu, a fost un lucru bun, „chiar dacă a avut și lucruri rele” („Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români văd comunismul ca pe «un lucru bun». Director IICCMER: Idealizarea comunismului este o vulnerabilitate de securitate națională / Ștefureac: „Faptul că 56 la sută spun că regimul a fost bun, iar 81 la sută că nu era libertate, ne arată că libertatea nu mai este o valoare apreciată”, g4media.ro). De acord, de prea multe ori statu-i hoț, dar recomand să citiți și texte gen „București, manichiuristă care face unghiile – programare cu minimum 3 săptămâni în avans – 12.000 de lei pe lună la negru/ Constanța, croitoreasă – n-a dat niciodată bon, dar și-a luat un SUV cu banii jos. O coborâre fără ocolișuri în România la negru” (republica.ro). De acord: mulți așa-ziși bugetari sunt departe de a fi în slujba statului, dar de aici până la a-i demoniza pe toți cei care lucrează la stat e cam mult. Am mai întrebat: în ce stat, în ce societate vrem să trăim? Oare în comunism? Chiar e de văzut, printre altele, cât mai contează cu adevărat democrația liberală pentru români. Da, am citit, democrația globală e în criză. La noi… Război civil? „Marele pericol pentru România este, în acest moment, ca diviziunea creată şi întreţinută de actori deopotrivă externi şi interni să se transforme într-o falie culturală care să ducă la război civil, apreciază antropologul şi istoricul Andrei Colţea într-un interviu acordat News.ro. Problema s-ar putea ameliora prin comunicare, dar nici preşedintele, nici premierul nu au astfel de abilităţi, iar aceşti actori externi şi interni continuă să alimenteze diviziunile într-un război hibrid mult mai amplu, care vizează nu doar România, ci şi Uniunea Europeană, mai spune interlocutorul” (news.ro). De meditat.